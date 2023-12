Młody mężczyzna z włoskiego stołecznego regionu Lacjum uciekł z aresztu domowego do więzienia , prosząc o to, by tam mógł spędzić Boże Narodzenie. - W domu jestem sam- tłumaczył. Karabinierzy jednak tam go odwieźli.

Włochy: 24-latek zapukał do bram więzienia. Nie chciał być sam na święta

Zapukał do bramy zakładu karnego i wyjaśnił funkcjonariuszom służby więziennej, jaką ma prośbę. Ci zaś, nie wiedząc, co w tej sytuacji zrobić, wezwali karabinierów. Wysłuchali oni historii młodego skazanego, ale stwierdzili przede wszystkim, że naruszył zasady aresztu domowego. To zaś nie prowadziło do rezultatu, na jaki miał nadzieję, czyli odesłania do więzienia, ale dokładnie przeciwny: odwieźli go do domu.