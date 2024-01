Grupa uzbrojonych mężczyzn wtargnęła do studia telewizyjnego w Ekwadorze. Transmisja programów została przerwana, a pracownicy zostali zmuszeni do położenia się na podłodze. Kilkadziesiąt minut później doszło do szturmu policji. W Ekwadorze obowiązuje stan wyjątkowy po tym, jak z więzienia uciekł groźny przestępca.