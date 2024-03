Senegal. Kandyduje na prezydenta. Ma "głębokie poczucie polskości"

"Podczas pobytu w tym kraju, młody senegalski student był pod głębokim wpływem historii króla Kazimierza Wielkiego i wstrząsów lat okupacji hitlerowskiej, co dało mu głębokie poczucie 'polskości' " - przedstawia jego sylwetkę senegalska agencja prasowa.

On sam w wielu wywiadach zapewniał, że jeśli zostanie prezydentem Senegalu, w pierwszą zagraniczną podróż wybierze się do Polski, bo to jego druga ojczyzna. W Polsce Gakou został magistrem handlu zagranicznego, a później obronił doktorat z ekonomii i zrobił specjalizację w polityce rozwojowej.