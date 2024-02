Salwadorczycy tego samego dnia wybierali prezydenta oraz wiceprezydenta na pięcioletnią kadencję oraz deputowanych do Zgromadzenia Ustawodawczego, którzy zasiądą w parlamencie na najbliższe trzy lata.

"Według rezultatów głosowania, które posiadamy, wygraliśmy wybory prezydenckie, zdobywając 85 proc. głosów i wprowadzając do parlamentu co najmniej 58 z 60 deputowanych" - obwieścił szef państwa, pierwszy od zakończenia wojny domowej w Salwadorze w 1992 roku, który ubiegał się o zakazany przez salwadorską konstytucję ponowny wybór na urząd prezydenta bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej kadencji.

Polityk i były publicysta, omijając ten konstytucyjny zakaz posłużył się argumentem, że "wszystkie sondaże dawały mu zwycięstwo, co oznacza, że obywatele kraju chcą go mieć za prezydenta". "To rekord w historii demokratycznego świata" - napisał.