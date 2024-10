Budapeszt. Masowy protest w stolicy, Węgrzy żądają reformy mediów publicznych

Protestujący sugerowali, że wykluczanie z telewizyjnego przekazu wypowiedzi przedstawicieli opozycji, mogących w krytyczny sposób odwoływać się do decyzji podejmowanych przez rząd, jest łamaniem zasad demokracji i wolności słowa. Argumentowali, że MTVA będąca instytucją finansowaną ze środków publicznych, powinna przykładać więcej uwagi do standardów bezstronności i pluralizmu .

Manifestanci wskazywali, że jedynym rozwiązaniem jest powołanie niezależnych mediów publicznych i organu, który nadzorowałby, by rząd nie ingerował w przekaz kierowany do widzów.

- To, co mamy dzisiaj, jako media publiczne na Węgrzech, to globalny skandal, mamy już doś ć - przekonywał Peter Magyar.

Węgierski rząd: Media publiczna są odzwierciedleniem woli wyborców

Jak wskazuje sondaż przeprowadzony we wrześniu przez ośrodek badania opinii publicznej Median, partię TISZA popiera 39 proc. Węgrów. To wciąż mniej niż to, na co może liczyć Fidesz, na który oddanie głosu deklaruje 43 proc. ankietowanych.