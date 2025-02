Ulice Nowego Sadu wypełniły się mieszkańcami miasta i osobami ściągającymi do niego z innych części kraju. Tłumy witały brawami kolumny samochodów, motocykli i przyjeżdżających pociągami lub autokarami ludzi. Od rana nie cichną klaksony, okrzyki demonstrantów i gwizdy , które towarzyszą wszystkim protestom organizowanym od listopada.

Zgodnie z planem organizatorów o godz. 15:00 rozpoczęto trzygodzinną blokadę wszystkich trzech mostów w Nowym Sadzie, z których jeden - Most Wolności - będzie zamknięty przez 24 godziny.

Protesty w Nowym Sadzie. Wszystkie mosty zablokowane

Każdy z mostów blokowały traktory rolników , którzy dołączyli do studenckiego protestu , oraz tysiące osób z antyrządowymi transparentami, flagami Serbii, gwizdkami i trąbkami.

- To trwa już zbyt długo i za dużo ludzi się obudziło, żeby protesty nie przyniosły zmian - powiedział jeden z uczestników blokady. - Dymisja premiera nic nie zmienia. My chcemy zmienić system , a nie tylko jego twarze - wyjaśniła protestująca studentka.

Serbia. Masowe protesty na ulicach Nowego Sadu

Do wybuchu fali protestów w Serbii doszło po katastrofie budowlanej na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie 1 listopada ub. roku. W wyniku zawalenia się części dachu budynku zginęło 15 osób.

Demonstranci oskarżają władzę o korupcje i zaniedbania, które miały doprowadzić do tragedii. We wtorek - w odpowiedzi na demonstracje - do dymisji podali się premier Milosz Vuczević i burmistrz Nowego Sadu Milan Djurić.