Może być kolejnym krajem w UE. "Rzadki przykład konsensusu"

Proces akcesji Czarnogóry do Unii Europejskiej wkracza w finalną fazę. - Siły polityczne zjednoczyły się w dążeniu do wejścia do UE (...). Nie słychać eurosceptycznych narracji - podkreśla minister ds. europejskich Czarnogóry Maida Gorczević, która w czwartek odwiedzi Polskę.