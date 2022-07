Turysta na jednej z plaż miasta Marmaris w południowo-zachodniej Turcji przy pomocy mopa odpędził rekina, który zbliżył się do pływających w morzu ludzi - poinformował turecki portal ABCgazetesi.

Nagranie z wydarzenia zostało zamieszczone w mediach społecznościowych. Widać na nim wystającą z wody płetwę. Kilka osób stało w wodzie, podczas gdy rekin krążył wokół nich.

Jeden z mężczyzn w pewnym momencie zbliżył się do rekina i zaczął uderzać go czymś, co media opisują jako mop. Rekin odpłynął.

Lokalne władze: To nie był rekin. Nie ma potrzeby zabierania mopa do obrony

Władze Marmaris zaprzeczyły, aby pływająca w morzu ryba była rekinem. Przekazano, że było to nieszkodliwe zwierzę. Urzędnicy dodali, że na wypoczynek nie trzeba zabierać ze sobą mopa w celu samoobrony, ponieważ plaża jest bezpieczna.

Halit Filiz, profesor wydziału rybołówstwa na uniwersytecie Mugla Sitki Kocman, skomentował, że na nagraniu widoczne są tylko końce płetw grzbietowych i ogonowych, a "nie każda płetwa to rekin". Zdaniem profesora, rybą przepędzoną przez plażowiczów mógł być merlin śródziemnomorski.