Niedzielne wybory wydają się być coraz trudniejsze dla obecnego prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Jego największy konkurent Kemal Kilicdaroglu zdecydował się na prowadzenie spokojnej kampanii, łączącej życie publiczne i prywatne.

Turcja: Kemal Kilicdaroglu i Recep Tayyip Erdogan walczą o urząd. Finisz kampanii

Jak podkreśla CNN, w kilku swoich przesłaniach do wyborców Kilicdaroglu przedstawiał się jako spokojny i tradycyjny kandydat klasy średniej. W materiałach na Twitterze można go zobaczyć w typowym dla tureckiej klasy średniej domu, często w kuchni czy na tle biblioteczki, gdzie przedstawia swoje postulaty czy ogłasza członków potencjalnej, przyszłej koalicji.

Zdaniem ekspertów stwarza to wizerunek otwartości, ponieważ lider opozycji zaprasza w ten sposób Turków do swojego domu, gdzie pije herbatę z tradycyjnej filiżanki. Obserwatorzy nazwali strategię polityka "działaniami kuchennymi". Wizerunek ten jaskrawo kontrastuje z tym elitarnym, który jego partia i on sam mieli przez lata.

Zdaniem tureckiego eksperta ds. komunikacji politycznej Gulfa Saydana Sanvera, "kuchnia stała się symbolem" kampanii centrolewicowej Republikańskiej Partii Ludowej (CHP). - Pokazuje, jak skromnie żyje, jak jest blisko codziennych problemów zwykłych obywateli - mówi amerykańskim mediom. Dodaje, że tym samym obecny szef państwa zyskuje wizerunek tego, który zapomniał o najbiedniejszych.

Ta metamorfoza sprzyja przepływom elektoratu, dzięki czemu zyskuje on poparcie klasy średniej. Ta natomiast zawsze stała za Erdoganem.