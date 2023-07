W nagraniu opublikowanym na YouTube kanale "Otryady Putina" widzimy trzy przedstawicielki nieformalnej organizacji nazywanej w mediach "Oddziałami Putina".

W swoich "odezwach" odnoszą się do przywódcy Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Emerytki nazywają go "hipokrytą" i namawiają, aby natychmiast zaczął "zachowywać się grzecznie" wobec Rosji i prezydenta Władimira Putina.

- Erdogan, pokazałeś się z bardzo nieprzyjemnej strony. Bądź bardziej przyzwoity. Zachowuj się. Nie rób głupich rzeczy i nie zwracaj na siebie uwagi - mówi jedna z kobiet.



- Opowiadamy się za zwycięstwem i zwycięstwo będzie nasze. Powinieneś uczyć się od Władimira Putina szlachetności i inteligencji - dodaje.

Krok dalej idzie kolejna przedstawicielka "Oddziałów Putina". Kobieta stwierdza, że prezydent Erdogan "pluje na muzułmanów" wspierając wejście Szwecji w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego, pomimo incydentu ze spaleniem Koranu.

- Apelujemy do naszego rządu i naszego prezydenta, aby nie współpracowali z Turcją. Jeśli jest to dla dobra naszej Rosji, to musimy kontynuować tę politykę. Dziś jest to Erdogan, jutro ktoś inny - przekonuje.



"Oddziały Putina": Gdyby nie on, Rosja już by nie istniała

Zaledwie kilkanaście dni temu emerytki wystąpiły na nagraniu, w którym odnosiły się do osoby Jewgienija Prigożyna i jego "marszu sprawiedliwości" na Moskwę.

Kobiety przekonywały, że prowodyrem buntu szefa Grupy Wagnera był prezydent Joe Biden.

- Doskonale rozumiemy, że wy, Biden, przyłożyliście do tego rękę. Nic by się tu nie wydarzyło bez ciebie i bez Zachodu, bez NATO. Wszyscy długo to przygotowywaliście - stwierdza jedna z działaczek.

W nagraniu podziękowano także za "niezłomną" postawę prezydenta Władimira Putina, który uratował kraj przed upadkiem.

- Podziwiamy naszego prezydenta, że tak szybko i w skupieniu rozładował zaistniałą sytuację. Wiemy, że nasz prezydent może zrobić wszystko, by zapobiec buntowi wojskowemu - dodaje.

Emerytki w służbie kremlowskiej propagandy

"Oddziały Putina" to nieformalny ruch społeczny założony przez biznesmena z Krasnodaru Marata Dinajewa. W skład organizacji wchodzą głównie kobiety w wieku emerytalnym, które popierają politykę Kremla i Władimira Putina.

Celem ruchu są działania propagandowe pokazujące wsparcie społeczeństwa dla prezydenta oraz walka z ugrupowaniami opozycyjnymi.

Jedną z najpopularniejszych akcji "Oddziałów Putina" jest szturm na siedzibę partii Aleksieja Nawalnego w Krasnodarze. Emerytki wdarły się do biura, przewracały meble i niszczyły materiały reklamowe.

