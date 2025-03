To z pozoru groźne zajście miało miejsce w pełnym pasażerów pociągu dużych prędkości Frecciarossa (Czerwona strzała), który zmierzał z Lecce w Apulii na południu Włoch do położonego na północy Mediolanu .

Włochy. Wąż w pociągu do Mediolanu. W składzie wybuchła panika

Tam na węża czekali już funkcjonariusze straży leśnej wyposażeni w specjalny sprzęt do schwytania gada. Ten jednak uciekł, chowając się w otworze wentylacyjnym wagonu tak skrzętnie, że nie dało się go wydostać.

W międzyczasie pasażerowie zostali ewakuowani i odjechali innym pociągiem do miejsca destynacji. Ich skład z kolei pojechał co prawda do Mediolanu, ale pusty.