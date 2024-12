Protesty obrońców klimatu często budzą rozdrażnienie i sprzeciw wielu osób, którym ich akcje utrudniają codzienne życie. Niedawno do "zdecydowanego zdecydowanego reagowania i przeciwdziałania" organizowanym przez Ostatnie Pokolenie blokadom dróg w Warszawie wzywał premier Donald Tusk. Okazuje się, że inne demokratyczne kraje nie wahają się sięgać po poważne sankcje w walce z aktywistami.

Protesty w wielu krajach

Wcześniej w Niemczej głośno było o akcjach aktywistów klimatycznych przyklejających się do płyt lotniskowych , co powodowało poważne utrudnienia w ruchu lotniczym. Obecnie władze wielu krajów coraz częściej stosują dotkliwe kary wobec uczestników tego typu protestów . Liderem pod tym względem są kraje anglosaskie, choć nie tylko.

Najwięcej aresztuje Australia

Z publikacji, dostępnej na oficjalnej stronie uniwersytetu wynika że najczęściej po areszty wobec aktywistów sięga Australia . Tam za protesty do aresztu trafia średnio jeden na pięciu aktywistów.

Drugie miejsce pod tym względem zajmuje Wielka Brytania , gdzie za protesty do aresztu trafiło 17 proc. uczestników akcji. Trzecia w rankingu jest Norwegia , gdzie aresztowania doświadczyło 14,5 proc. protestujących. W Niemczech aresztuje się 13 proc. uczestników protestów.

To odsetek znacznie wyższy od światowej średniej, którą autorzy raportu określili na poziomie 6,3 proc.

Według naukowców z Bristolu uczestnicy pokojowych protestów otrzymują też surowsze wyroki, które mają odstraszyć naśladowców. Jako przykład podają wyrok z lipca 2024 roku, kiedy to brytyjski sąd skazał pięcioro aktywistów z organizacji Just Stop Oil na kary od czterech do pięciu lat więzienia za zablokowanie londyńskiej autostrady.