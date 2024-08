Aktywiści chcą zakłócić funkcjonowanie przedsiębiorstwa w Karstro, który jest największym lądowym zakładem przetwórstwa gazu i lekkiej ropy naftowej w Europie . Norweskie media informują, że przed bramą znajduje się kilkadziesiąt osób . Ponadto do tzw. strefy bezpieczeństwa wpłynęły trzy łodzie motorowe oraz osiem kajaków . Ich zadaniem jest blokowanie drogi wodnej do przedsiębiorstwa. Protest rozpoczął się w sobotni poranek.

Media podają, że to pierwszy raz kiedy Szwedka Greta Thunberg aktywnie protestuje przeciwko eksploatowaniu ropy i gazu Szwecji. - Nie ma żadnego planu stopniowego wycofywania paliw kopalnych w stopniu zbliżonym do tego wymaganego, by uniknąć najgorszych konsekwencji kryzysu klimatycznego - twierdzi aktywistka.