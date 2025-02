Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 w regionie Morza Karaibskiego, na północ od Hondurasu, wywołało ryzyko tsunami. Amerykański system ostrzegania początkowo prognozował fale do 3 metrów dla Kuby i od 0,3 do 1 metra dla Hondurasu i Kajmanów, ale później ogłosił, że zagrożenie minęło. Wstrząsy uznano na najsilniejsze w tym obszarze od czterech lat. Nie sprecyzowano, czy doszło do jakichkolwiek ruchów lub uszkodzeń na lądzie.