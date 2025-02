Wszystko dlatego, że to właśnie polscy naukowcy opracowali metodę śledzenia dynamiki trzęsień ziemi. - Znaleźliśmy parametry, stosowaliśmy je do różnych stref uskokowych na świecie i okazuje się, że dzięki nim można wcześniej określić moment, w którym ta strefa zaczyna przygotowywać się do silnego trzęsienia ziemi - mówi Interii prof. Beata Orlecka-Sikora , kierownik Zakładu Sejsmologii w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Trzęsienie ziemi na Santorini. Unikalna sytuacja w sejsmologii. "Bardzo duża zgodność"

Naukowcy zastosowali opracowany przez siebie współczynnik do trwającej od stycznia 2025 roku serii wstrząsów sejsmicznych w rejonie Santorini. I tak, od czwartku, zaczęli analizę trzęsień ziemi w tej okolicy. - Obserwujemy bardzo dużą zgodność pomiędzy poprzedzającym zachowaniem się naszego parametru a wystąpieniem silnych trzęsień ziemi - mówi prof. Orlecka-Sikora i dodaje, że jest to unikalna sytuacja w sejsmologii.

Co wydarzy się na Santorini? Naukowcy mają dane