Donald Trump, wygłosił orędzie przed połączonymi izbami Kongresu , w którym stwierdził, że jego administracja w ciągu kilku tygodni osiągnęła więcej niż jakakolwiek poprzednia. Omówił m.in. gotowość Rosji i Ukrainy do zawarcia pokoju oraz przedstawił plan odzyskania Kanału Panamskiego i przejęcia Grenlandii .

Donald Trump ogłosił, że zostanie on honorowym członkiem Secret Service , czyli federalnej służby odpowiedzialnej za ochronę prezydentów USA.

Donald Trump spełnił marzenie chłopca. Mianował go honorowym agentem Secret Service

Curran wręczył Danielowi odznakę, czyniąc go honorowym funkcjonariuszem Secret Service . "DJ" z dumą machał nową odznaką, a na jego twarzy widać było radość. Zgromadzeni zaczęli skandować imię chłopca.

W innym momencie obszernego przemówienia, Donald Trump ogłosił, że uczeń ostatniej klasy liceum Jason Hartley został przyjęty do Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point.

Młody mężczyzna jest synem zmarłego zastępcy szeryfa hrabstwa Los Angeles . Jak powiedział Trump "Hartley, marzył o dostaniu się do prestiżowej akademii wojskowej".

- Z przyjemnością informuję, że twoje zgłoszenie zostało przyjęte - powiedział zadowolony prezydent USA. Harley'a był zaskoczony tą wiadomością. Kamery uchwyciły, jak obejmuje on z radości swoją matkę i podnosi kciuk do góry. Trump podszedł do oszołomionego chłopaka i przybił z nim piątkę.