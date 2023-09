Donald Trump a próby odwrócenia wyników wyborów. Sędzia odrzuciła wniosek o wyłączenie

Według prawników Trumpa, Chutkan wykazała swoją stronniczość, sugerując podczas skazywania uczestników zamieszek na Kapitolu , że były prezydent powinien ponieść konsekwencje podżegania do ich czynów. Podczas jednego procesu stwierdziła, że uczestnicy szturmu byli powodowani "ślepą lojalnością wobec osoby, która - swoją drogą - pozostaje na wolności do dnia dzisiejszego".

Trump do protestujących o walce "przeciwko siłom zła"

Donald Trump przemawiał do robotników w Michigan dzień po tym, jak prezydent Joe Biden w Detroit jako pierwszy prezydent w historii dołączył do strajkujących pracowników związku United Auto Workers (UAW) i poparł ich żądania 40 procent podwyżki. Trump nie odniósł się do samych żądań, lecz szefa związku, by go poparł, bo w przeciwnym wypadku cały przemysł samochodowy przestanie istnieć. Porównał też walkę związkowców do swoich zmagań z wymiarem sprawiedliwości w obliczu ciążących na nim zarzutów karnych.