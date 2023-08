Donald Trump stawił się w areszcie. Usłyszał kilkanaście zarzutów

Zarzuty dotyczą wpływania na wynik wyborów

Były prezydent Stanów Zjednoczonych sam przyjechał do Atlanty, aby oddać się w ręce władz. "Możecie w to uwierzyć? Pojadę w czwartek do Atlanty w Georgii, by zostać aresztowanym przez radykalnie lewicową prokurator okręgową Fani Willis" - zapowiadał wcześniej Trump na swoim portalu społecznościowym TRUTH Social.