Białoruś. Tomasz Szmydt założył Fundację Prawda Polska

Tomasz Szmydt przekazał agencji, że jego fundacja powstała m.in. po to, by "ludzie mogli zdobyć wiedzę o europejskich i amerykańskich politykach, ich powiązaniach ze służbami wywiadowczymi i korupcji".

- Mam X, Telegram, ale to nie jest to, co potrzebne, aby informacja działała i miała wpływ na sprawy wewnętrzne, polityczne, na dobre stosunki między Białorusią, Rosją a Polską - dodał Szmydt w rozmowie z Beltą. Jego zdaniem "powinno się to odbywać za pośrednictwem fundacji".