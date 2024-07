Potężne długi Tomasza Szmydta. To mogło zadecydować o ucieczce

Tomasz Szmydt zbiegł na Białoruś. Jest nowe oświadczenie majątkowe

Długi mogły być jedną z motywacji sędziego do opuszczenia kraju. Zwracał na to uwagę z rozmowie z "Faktem" emerytowany pułkownik i były oficer wywiadu Vincent V. Severski. - Aspekty finansowe są podstawą pracy każdego wywiadu i werbowania ludzi - zaznaczył.

Niewykluczone, że Białoruś zaoferowała Szymdtowi atrakcyjne wynagrodzenie. - Nawet jeśli werbowany zapewnia, że chce pracować na rzecz obcej agentury dla wolności, obalenia reżimu, dla demokracji, to i tak dostaje pieniądze po to, aby go mocniej związać - tłumaczył Severski.