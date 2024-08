Nigeria. Polscy studenci zatrzymani. "Mieli wznosić rosyjskie flagi"

Nigeria. Rodziny zaniepokojone sytuacją bliskich

Polscy studenci i wykładowczyni zatrzymani. MSZ i Nigeria reagują

Zwróciliśmy się również z zapytaniem do strony nigeryjskiej. Resort spraw wewnętrznych w Abudży przekazał Interii, że siedmioro obywateli RP zostało zatrzymanych "w związku z ich podejrzaną rolą w protestach i wywieszaniem rosyjskich flag" . "O zdarzeniu poinformowano MSZ i Ambasadę RP. W trakcie dochodzenia placówka uzyskała zgodę na dostęp do wskazanych osób" - podkreślono.

Uniwersytet Warszawski: Dobro wymaga merytorycznego wyjaśnienia

Z pytaniami zwróciliśmy się również do Uniwersytetu Warszawskiego. Próbowaliśmy dowiedzieć się, czego dokładnie dotyczył wyjazd do Nigerii; czy wykładowczyni miała dotychczas doświadczenie w podróżowaniu do państw o potencjalnie podwyższonym ryzyku; w jakich okolicznościach doszło do zatrzymania; czy studenci pozostają izolowani, czy też mają ze sobą kontakt; a także czy w związku z powyższą sytuacją planują wcześniejszy powrót do Polski.