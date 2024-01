W miarę jak kolejne miesiące 2023 roku okazywały się najgorętsze w historii pomiarów, pojawiało się coraz więcej doniesień, że również cały miniony rok może być najcieplejszy. W miarę jak kolejne kraje ujawniają wstępne dane na ten temat, wyłania się obraz ekstremalnie wysokich temperatur .

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

W Chinach nigdy nie było tak upalnie

Jak wynika z informacji opublikowanych przez państwowe media w Chinach, rok 2023 okazał się najgorętszy od chwili rozpoczęcia pomiarów w Państwie Środka.

Według państwowej telewizji CCTV, powołującej się na dane Narodowego Centrum Klimatycznego, w minionym roku średnia temperatura w Chinach wyniosła 10,7 st. C. Poprzedni rekord średniej temperatury zanotowano w 2021 roku i było to 10,5 st. C.

W 2023 roku temperatury w całym kraju były wyższe o 0,5 do 1 stopnia Celsjusza niż zazwyczaj. W 127 stacjach pomiarowych w kraju zanotowano rekordy dziennych temperatur.

W lipcu w Pekinie padł liczący 23 lata rekord, kiedy to przez 27 dni z rzędu termometry pokazywały więcej niż 35 stopni Celsjusza. Stolica kraju doświadczyła też najgorętszego października w historii pomiarów.

Brytyjczycy bliscy rekordu

Również w Europie pogoda w minionym roku była ekstremalna, przynosząc groźne pożary oraz ekstremalne temperatury, szczególnie w południowej części kontynentu. Jednak również w chłodniejszych regionach Europy było cieplej niż zazwyczaj.

Brytyjska służba meteorologiczna Met Office poinformowała, że według wstępnych danych 2023 rok okazał się drugim najgorętszym w historii krajowych pomiarów. Cieplejszy był jedynie 2022 rok. W stanowiących część Wielkiej Brytanii Walii i Irlandii Północnej zanotowano drugi najgorętszy rok z rzędu.

Średnia temperatura w Wielkiej Brytanii wyniosła 9,97 st. C i była tylko nieznacznie niższa od tej w rekordowego 2022 roku, kiedy to zanotowano 10,03 st. C. Według specjalistów z Met Office, gdyby nie powodowane przez człowieka globalne ocieplenie , tak gorące lata występowałyby tylko raz na 500 lat.

Chociaż nasz klimat pozostanie zmienny, z okresami chłodniejszej i cieplejszej pogody, w ostatnich dekadach zaobserwowaliśmy liczne rekordy temperatur. [...] Spodziewamy się kontynuacji tego trendu, gdy pogoda dalej będzie się zmienić w kolejnych latach, w efekcie powodowanych przez człowieka zmian klimatycznych - napisał w oświadczeniu przedstawiciel Met Office, Mike Kendon.

O tym, że w Wielkiej Brytanii jest coraz cieplej, może świadczyć fakt, że 10 najgorętszych lat miało tam miejsce od 2003 roku.

Czechy: Rekord ex aequo

Również nasi południowi sąsiedzi doświadczyli ekstremalnie gorącego okresu. Jak przekazały czeskie służby pogodowe, średnia temperatura w tym kraju w 2023 roku była tak samo wysoka jak w rekordowym dotychczas 2018 roku.

Miniony rok w Czechach był tak samo gorący jak 2018. Średnia temperatura wyniosła 12,8 st. C - podał Czeski Instytut Hydrometeorologiczny (ČHMÚ). Temperatury były najwyższe od 1775 roku, czyli od początku prowadzenia pomiarów w tym kraju.

W Czechach średnia temperatura 2023 roku była o 1,5 st. C wyższa od średniej z lat 1991-2020 oraz o 3,2 st. C wyższa od średniej z lat 1775-2014 - informują czescy meteorolodzy. Siedem najgorętszych lat w historii prowadzenia zapisów miało miejsce w okresie od 2014 do 2023 roku.

Źródło: Guardian, AFP

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!