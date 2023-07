Pekin nadal zmaga się z falą potężnych upałów. W obliczu temperatur rzędu 40 stopni Celsjusza władze miasta zakazały wykonywania pracy na zewnątrz. Zarządzenie wprowadzono po to, by chronić zdrowie mieszkańców. W mieście od ponad pół wieku nie notowano tak potężnych fal upałów. W innych częściach kraju wielu mieszkańcom zagrażają powodzie.

Zdjęcie