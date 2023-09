Zachodnie media mówiły o "tajemniczej śmierci"

"The Sun" zwracał uwagę, że Władimir Putin stoi na czele państwa "mafijnego", w którym morderstwo jest narzędziem do pozbywania się wrogów. Przypomniano m.in. katastrofę samolotu z szefem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem . Z ustaleń zachodnich wywiadów wynika, że rozkaz eliminacji niedoszłego puczysty musiał wydać sam prezydent Rosji.

Naukowiec pomylił się, zbierając grzyby

Wszystko wskazuje jednak na to, że śmierć Mielnikowa wynikała z pomyłki... samego naukowca. W artykule opublikowanym kilka godzin po pierwszych doniesieniach, "Moskowskij Komsomolec" dotarł do krewnych mężczyzny. Wskazali oni, że 9 sierpnia mężczyzna wyszedł do lasu w rejonie mitszczyńskim na północ od Moskwy i własnoręcznie zbierał gołąbki - jadalne grzyby z blaszkami. Była to tradycja, którą naukowiec powtarzał każdego lata i ani razu nie pomylił się w ocenie.