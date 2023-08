Rosyjska sonda Łuna-25 rozbiła się na Księżycu - informuje Reuters, powołując się na doniesienia rosyjskiej agencji informacyjnej TASS. Dzień wcześniej informowano, że podczas przygotowań do lądowania na powierzchni Księżyca nagle doszło do "nadzwyczajnej sytuacji", co uniemożliwiło przeprowadzenie manewru.