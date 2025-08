Film został skrytykowany w internecie jako "niezwykle niepokojący" i "makabryczny", a wiele osób wyraziło obawy, że taka technologia może zostać wykorzystana do tworzenia przekonań, których dana osoba mogłaby nie popierać, oraz do zszargania pamięci o zmarłych.

- Uważamy, że Joaquin ma wiele do powiedzenia i dopóki mamy możliwość przekazania tego wam i wszystkim innym, będziemy z niej korzystać - powiedział Manuel Oliver. - Jeśli problem dotyczy sztucznej inteligencji, to jest to niewłaściwy problem. Prawdziwym problemem jest to, że mój syn został zastrzelony - dodał.