W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja planuje dalsze rozmieszczenie naziemnych stacji kontroli dronów dalekiego zasięgu na okupowanych terenach Ukrainy oraz na Białorusi.

Zełenski dodał, że Rosja nadal przekazuje Iranowi informacje wywiadowcze, korzystając z zasobów wywiadu radiowego i elektronicznego oraz danych o interakcjach z partnerami z Bliskiego Wschodu.

Z raportów wywiadu wynika, że rosyjskie dowództwo dąży do zwiększenia osiągnięć na linii frontu, jednak Ukraina udaremniła ofensywę, niszcząc dwie rosyjskie brygady w ciągu trzech dni.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane raportu Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR), poinformował, że Rosja planuje dalsze rozmieszczanie naziemnych stacji kontroli i startów dronów dalekiego zasięgu.

Wojna w Ukrainie. Zełenski wprost o nowym planie Rosji

Prezydent Ukrainy napisał na platformie Telegram, że nowe obiekty mają pojawić się na okupowanych przez Rosję terenach oraz na Białorusi.

"Mamy jasne informacje, że Rosja planuje dalsze rozmieszczenie naziemnych stacji kontroli dronów dalekiego zasięgu zarówno na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy, jak i czterech stacji na terytorium Białorusi. Zareagujemy odpowiednio" - zapewnił Zełenski.

Zełenski podkreślił, że polecił szefowi HUR, aby ten poinformował o tych planach partnerów Kijowa oraz przedstawił mediom wszystkie dane, które nadają się do publikacji.

Zełenski o wojnie na Bliskim Wschodzie: Rosja dostarcza informacje Iranowi

Przywódca Ukrainy przekazał przy okazji, że Rosjanie w dalszym ciągu dostarczają Iranowi informacji wywiadowczych, które mogą mieć wpływ na trwającą na Bliskim Wschodzie wojnę.

"Mamy niezbite dowody na to, że Rosjanie nadal dostarczają informacji wywiadowczych reżimowi irańskiemu. Rosja korzysta z własnych zasobów wywiadu radiowego i elektronicznego, a także z danych o interakcjach z partnerami z Bliskiego Wschodu" - przekazał.

Wołodymyr Zełenski dodał, że HUR regularnie dostarcza oceny sytuacji na froncie i wewnętrzne informacje o rosyjskiej aktywności na polu walki.

Wojna w Ukrainie. Ofensywy nie będzie? Rosja napotkała trudności

Z ostatnich raportów Głównego Zarządu Wywiadu wynika, że rosyjskie dowództwo stale dąży do zwiększenia osiągnięć na linii frontu. Jak jednak donosiła agencja Unian, jeszcze przed rozpoczęciem ofensywy wiosenno-letniej Rosja napotkała trudności.

Ukraina w marcu udaremniła zakrojoną na szeroką skalę ofensywę, niszcząc dwie brygady Rosjan w ciągu trzech dni. To "katastrofalne wyniki, nawet jak na rosyjskie standardy" - podkreśla Unian.

Agencja dodaje, że ukraińska armia - mimo problemów z poborem nowych wojskowych - była w stanie wyszkolić wysokiej klasy specjalistów, którzy odpowiadają za ostatnie udane akcje na froncie.

Źródło: UNIAN

