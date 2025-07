Podszywał się pod współpracownika Trumpa. Wykorzystał sztuczną inteligencję

Jak dowiedział się amerykański "Wall Street Journal", nieznana osoba podszywała się pod s ekretarza stanu USA Marco Rubio . Sprawca za pomocą sztucznej inteligencji upodobnił głos a także styl pisania do współpracownika Donalda Trumpa , po czym kontaktował się z urzędnikami wyższego szczebla.

Upodobnił głos do Marco Rubio. Władze USA prowadzą dochodzenie

Według informacji, uzyskanych przez amerykański dziennik, oszust wykorzystał znany komunikator Signal, na którym w połowie czerwca stworzył konto o nazwie "Marco.Rubio@state.gov" . Następnie próbował manipulować swoimi ofiarami, aby uzyskać dostęp do wrażliwych danych.

"WSJ," powołując się na depeszę od Departamentu Stanu, podaje, że fałszywy Rubio zostawił zmodyfikowane wiadomości głosowe dla co najmniej dwóch osób.

Wcześniej w maju doszło do innego incydentu. Nieznany sprawca włamał się do telefonu komórkowego szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles i zaczął wysyłać wiadomości do amerykańskich polityków czy biznesmenów.