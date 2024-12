Ważność wyborów w Rumunii. Sąd Konstytucyjny zdecydował

Orzeczenie rozwiało niepewność, która zaistniała, odkąd w ubiegłym tygodniu zażądano ponownego przeliczenia głosów . Wyborczą skargę w tej sprawie wniósł kandydat Cristian Terhes , a stało się to po zaskakującym zwycięstwie Calina Georgescu ogłoszonym 24 listopada.

Wybory prezydenckie w Rumunii. Calin Georgescu na miejscu lidera w pierwszej turze

Wyniki pierwszej tury wzbudziły spore emocje. Rumuńskie media były zaskoczone werdyktem, a w wielu portalach opublikowano artykuły zatytułowane pytaniem: " Kim jest Calin Georgescu? ". Eksperci oceniali wówczas, że wynik prawicowego kandydata to przede wszystkim " głos rozczarowania klasą polityczną ".

Jednak przed wyborami nie cieszył się on dużą rozpoznawalnością, dlatego narodziły się obawy o zewnętrzną ingerencję w wybory. Analitycy wskazywali także na ogromne niedoszacowanie sondaży przedwyborczych czy nawet wyników exit poll . Badania opublikowane tuż po zakończeniu głosowania wskazywały bowiem na wygraną Marcela Ciolacu , obecnego premiera. Za nim wówczas plasowała się Lasconi, a dopiero na trzecim miejscu był Georgescu.

Rumunia wybory do parlamentu. Podliczono 100 proc. głosów

W niedzielę odbyły się z kolei wybory do rumuńskiego parlamentu . Oczekiwany był ogromny wzrost poparcia partii skrajnie prawicowej, które zaobserwowano po wygranej Georgescu, jednak ugrupowanie nie osiągnęło pozycji lidera. Po przeliczeniu 100 proc. oddanych głosów oddanych okazało się, że pierwsze miejsce zajęła Partia Socjaldemokratyczna PSD , uzyskując 22,3 proc. w Senacie i 21,96 proc. w Izbie Reprezentantów.

Drugie miejsce przypadło radykalnie prawicowemu Związkowi Jedności Rumunów (AUR), który w swoich postulatach odwoływał się do idei nacjonalistycznych oraz krytykował pomoc wojskową dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. AUR zdobył 18,3 proc. głosów w wyborach do Senatu i 18,01 proc. do Izby Deputowanych.