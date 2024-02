- Zagrożenie wojną może nie jest bezpośrednie, ale nie jest niemożliwe - stwierdziła Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. Jak dodała, "ryzyka wojny nie należy wyolbrzymiać, ale należy się na nie przygotować". Była minister obrony Niemiec zapowiedziała także nową strategię obrony. Mówiła m.in. o zwiększeniu produkcji amunicji do ponad dwóch milionów pocisków do końca 2025 roku. Zaproponowała też, co można zrobić z zamrożonymi rosyjskimi aktywami.