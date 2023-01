Rami Abdel Rahman dyrektor Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka powiedział, że "sześć ciężarówek, które wjechały z terytorium Iraku, było celem ataków (...) w przygranicznym regionie Boukamal. Dodał, że w wyniku tych ataków pojazdy zostały zniszczone, są zabici i ranni wśród osób, które znajdowały się w konwoju.

- Ciężarówki przewoziły irańską broń - podkreślił Rami Abdel Rahman.

Według Obserwatorium co najmniej dwa podobne konwoje wjechały w ostatnich dniach do Syrii z Iraku. Przywiozły one broń dla proirańskich milicji, które mają swoje bazy w regionie Boukamal.