Obchodzone dzisiaj Święto Dziękczynienia, a także Boże Narodzenie oraz Dzień Niepodległości to najbardziej rodzinne i najchętniej celebrowane święta w amerykańskich domach. Dziś Amerykanie przy świątecznym stole dziękują za to, co mają, z czego są dumni, dzięki czemu są szczęśliwi, za dobre rzeczy, które spotkały ich w mijającym roku.