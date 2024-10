Wiszące na gałęziach drzew duchy i kolorowe czarownice . Balkony owinięte gigantycznymi pajęczynami, na których siedzą olbrzymie pająki. Kościotrupy ze świecącymi oczami i ruszającymi się głowami przy wejściach do sklepów spożywczych. Kiwające się w lewo i prawo zombie na podjazdach do domów.

Dwa ostatnie tygodnie października to czas, kiedy w Ameryce przygotowania do najbardziej kolorowego i jednego z najbardziej lubianych przez dzieci i dorosłych dni w roku idą pełną parą.

USA. Halloween z bagażnika

W samo Halloween w szkołach też będą organizowane różne zabawy. Jedną z nich jest parada przebierańców , która okrąża szkołę. Co roku, kilka tygodni przed Halloween, dyrekcja szkoły wysyła do rodziców wiadomość, żeby na szkolne imprezy nie kupować dzieciom kostiumów, które mogą być zbyt straszne. Jak zaznaczają wychowawcy, chodzi o dobrą zabawę pod hasłem " Happy Halloween ", a nie sprawienie innemu dziecku przykrości.

Halloween. Tradycyjnie przystrojone domy

Halloween to także odpowiednio przystrojone domy. Nieliczni ograniczają się jedynie do postawienia przy drzwiach wejściowych dyń z namalowanymi oczami i ustami lub z wyciętymi w nich rozmaitymi wzorami. Większości z tych, którzy decydują się na udekorowanie domu, idzie o krok dalej i inwestuje, często duże pieniądze, w to, żeby dom i przylegający do niego ogródek zmienić w dom strachu.