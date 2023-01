Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken napisał: "Potępiamy dzisiejsze ataki na prezydencję Brazylii, kongres i sąd najwyższy. Używanie przemocy do atakowania instytucji demokratycznych jest zawsze niedopuszczalne". Dodał przy tym, że "przyłączamy się do prezydenta da Silvy, wzywając do natychmiastowego zakończenia tych działań".