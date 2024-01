Superwulkan się budzi. "Erupcja jest nieunikniona"

Sumatra. Superwulkan Toba już raz pokazał moc

Erupcja posłała do atmosfery gigantyczne ilości gazów i popiołów. Te mocno zmniejszyły ilość docierającego do Ziemi światła słonecznego. Temperatura spadła, a ludzkość została skazana na głód i choroby. Wulkaniczna zima trwała około dekady, ale niższe temperatury utrzymywały się nawet do tysiąca lat.