W niedzielę w Indonezji wybuchł wulkan Marapi o wysokości 2 891 tys. metrów. Do zdarzenia doszło ok. godziny 15 czasu lokalnego. W związku z erupcją w promieniu trzech kilometrów od szczytu obowiązuje strefa zamknięta. Oznacza to, że mieszkańcom oraz turystom nie wolno zbliżać się do krateru.