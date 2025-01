Burze i ulewy, które od poniedziałku wieczorem nawiedzają część Włoch, doprowadziły do wielu zniszczeń. Zalane zostały ulice Florencji, a w Genui runął mur oporowy. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło też we wtorek wieczorem w Marina di Massa. Porwany przez fale stumetrowy statek uderzył w tamtejsze molo i osiadł przy brzegu.