Do ataku na ludzi przebywających przed kościołem mormonów w miejscowości Grand Blanc w amerykańskim stanie Michigan doszło w niedzielę.

Stacja BNO News podała, że napastnik otworzył ogień do wiernych zebranych wokół świątyni. Na miejsce natychmiast wezwano służby.

"Jest wiele ofiar, a strzelec został obezwładniony. W tej chwili nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Kościół jest w stanie ciągłego pożaru" - podała w pierwszym komunikacie lokalna policja.

Grand Blanc. Strzelanina przed kościołem, jest wiele ofiar

W Grand Blanc trwa akcja ratunkowa. W środku świątyni mają znajdować się wierni, których trzeba bezpiecznie ewakuować. Liczba potwierdzonych ofiar waha się od sześciu do ośmiu.

Władze stanowe Michigan potwierdziły, że napastnik został zastrzelony, ale sytuacja pozostaje "krytyczna".

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z Grand Blanc. Po ataku kościół mormonów stanął w płomieniach. Nad okolicą pojawiły się kłęby dymu.

Źródło: Reuters, BNO News

