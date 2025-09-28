Rosja nieskłonna do rozmów. J.D. Vance apeluje: Muszą się obudzić
Rosja odmawia udziału w spotkaniach dwu- i trójstronnych w sprawie trwającej wojny w Ukrainie - przekazał wiceprezydent USA. J.D. Vance zwrócił się do Rosjan, aby ci "się obudzili i zaakceptowali rzeczywistość". Po szczycie na Alasce spodziewano się rychłego spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Ostatecznie negocjacje utknęły w martwym punkcie.
W skrócie
- Negocjacje dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie utknęły w martwym punkcie, mimo prób zorganizowania spotkania Putina i Zełenskiego.
- Rosja odmawia udziału w rozmowach dwustronnych i trójstronnych, mimo apeli ze strony Stanów Zjednoczonych.
- Siergiej Ławrow ostrzega NATO i Unię Europejską przed agresją wobec Rosji i podkreśla gotowość kraju do negocjacji na własnych warunkach.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce miało otworzyć drogę do przeprowadzenia rozmowy Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Na razie próżno szukać przełomu.
W telewizji Fox News o sprawę wojny na wschodzie Europy był pytany wiceprezydent USA J.D. Vance.
Wojna w Ukrainie. J.D. Vance alarmuje: Rosja odmawia spotkań dwu- i trójstronnych
- Nadal pragniemy pokoju, ale wymaga to wysiłku z obu stron i niestety, jak widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni, Rosjanie odmawiają udziału w jakichkolwiek spotkaniach dwustronnych i trójstronnych (z udziałem USA - red.) - tłumaczył zastępca Donalda Trumpa.
Z ust J.D. Vance'a popłynął apel. - Rosjanie muszą się obudzić i zaakceptować rzeczywistość - podkreślił.
Tuż po szczycie w Waszyngtonie istniała szansa na zorganizowanie spotkania Putina z Zełenskim. Chęć organizacji rozmowy wyrażała Szwajcaria, Rzym, Wiedeń czy Budapeszt. Od kilku tygodni negocjacje utknęły w martwym punkcie.
Ławrow zabrał głos na forum ONZ. Ostrzeżenie dla NATO i UE
Jakakolwiek agresja przeciwko Rosji spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią - powiedział w sobotę podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Siergiej Ławrow.
Minister spraw zagranicznych Rosji ostrzegał Unię Europejską oraz NATO, twierdząc, że Rosja niesłusznie jest oskarżana o plany ataku na państwa Sojuszu.
Ławrow zapewnił, że Rosja była i pozostaje otwarta na negocjacje mające na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn konfliktu w Ukrainie, które opierają się na "zabezpieczeniu rosyjskich interesów w dziedzinie bezpieczeństwa i praw Rosjan na terytoriach kontrolowanych przez Kijów".
Źródło: Fox News