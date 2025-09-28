W skrócie Negocjacje dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie utknęły w martwym punkcie, mimo prób zorganizowania spotkania Putina i Zełenskiego.

Rosja odmawia udziału w rozmowach dwustronnych i trójstronnych, mimo apeli ze strony Stanów Zjednoczonych.

Siergiej Ławrow ostrzega NATO i Unię Europejską przed agresją wobec Rosji i podkreśla gotowość kraju do negocjacji na własnych warunkach.

Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce miało otworzyć drogę do przeprowadzenia rozmowy Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Na razie próżno szukać przełomu.

W telewizji Fox News o sprawę wojny na wschodzie Europy był pytany wiceprezydent USA J.D. Vance.

Wojna w Ukrainie. J.D. Vance alarmuje: Rosja odmawia spotkań dwu- i trójstronnych

- Nadal pragniemy pokoju, ale wymaga to wysiłku z obu stron i niestety, jak widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni, Rosjanie odmawiają udziału w jakichkolwiek spotkaniach dwustronnych i trójstronnych (z udziałem USA - red.) - tłumaczył zastępca Donalda Trumpa.

Z ust J.D. Vance'a popłynął apel. - Rosjanie muszą się obudzić i zaakceptować rzeczywistość - podkreślił.

Tuż po szczycie w Waszyngtonie istniała szansa na zorganizowanie spotkania Putina z Zełenskim. Chęć organizacji rozmowy wyrażała Szwajcaria, Rzym, Wiedeń czy Budapeszt. Od kilku tygodni negocjacje utknęły w martwym punkcie.

Ławrow zabrał głos na forum ONZ. Ostrzeżenie dla NATO i UE

Minister spraw zagranicznych Rosji ostrzegał Unię Europejską oraz NATO, twierdząc, że Rosja niesłusznie jest oskarżana o plany ataku na państwa Sojuszu.

Ławrow zapewnił, że Rosja była i pozostaje otwarta na negocjacje mające na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn konfliktu w Ukrainie, które opierają się na "zabezpieczeniu rosyjskich interesów w dziedzinie bezpieczeństwa i praw Rosjan na terytoriach kontrolowanych przez Kijów".

