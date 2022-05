Jens Stoltenberg oświadczył, cytowany przez agencję AFP, że Turcja, która zgłosiła obiekcje wobec wejścia tych krajów do NATO, dała do zrozumienia, że nie zamierza "blokować" tego procesu.

Stoltenberg zwrócił uwagę, że rosyjska inwazja nie idzie zgodnie z planem Moskwy, a Ukraina jest w stanie wygrać tę wojnę. - Wojna Rosji w Ukrainie nie przebiega tak, jak planowała Moskwa. Nie udało im się zająć Kijowa. Wycofują się z Charkowa, a ich główna ofensywa w Donbasie utknęła w martwym punkcie - powiedział szef Sojuszu dziennikarzom, cytowany przez Reutersa.



- Nowa koncepcja strategiczna NATO będzie planem działania w epoce strategicznej rywalizacji - podkreślił Stoltenberg, który z powodu choroby nie mógł osobiście wziąć udziału w obradach w Berlinie, a z dziennikarzami rozmawiał za pośrednictwem łącza wideo.

Szefowa niemieckiego MSZ: Będziemy czekać z otwartymi ramionami

W konferencji brała również udział minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock.

- Drzwi do NATO są otwarte dla Finlandii i Szwecji. Jeśli zdecydują się przez nie przejść, będziemy czekać z otwartymi ramionami - zapewniła. - Niemcy wykorzystają przyspieszoną procedurę, by ratyfikować wejście tych dwóch krajów do NATO - dodała.

- Szwecja i Finlandia są nie tylko naszymi partnerami, nie tylko naszymi przyjaciółmi, od dawna są członkami naszej europejskiej rodziny. Dlatego też mają nasze pełne poparcie we wszystkich decyzjach, które teraz podejmują, mając na względzie własne bezpieczeństwo - powiedziała Baerbock dziennikarzom, cytowana przez agencję Reutera.