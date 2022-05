- Bezpieczeństwo nie jest grą o sumie zerowej. Kiedy Finlandia maksymalizuje swoje bezpieczeństwo, nie umniejsza tego nikomu - powiedział prezydent Sauli Niinisto, w związku z ogłoszeniem stanowiska rządu, podkreślając, że to historyczny dzień dla Finlandii. Przyznał również, że w tej sprawie potrzeba jeszcze głosu parlamentu. - Jest ważne, aby wszyscy deputowani byli świadomi łączących się z procesem członkowskim niepewności, korzyści i wad - dodał.

Również premier Sanna Marin przyznała, że kiedy parlament przychyli się do stanowiska, to "decyzja będzie mieć mocne podparcie".

Reklama

Według doniesień fińskiej prasy, z ankiet przeprowadzonych wśród posłów wynika, że około 160 z nich na 200 zasiadających w zgromadzeniu wyraźnie opowiada się już za członkostwem kraju w NATO.

Oczekiwanie na ruch Szwecji

- Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo Finlandii, ale jako członek NATO, Finlandia będzie też ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego Sojuszu - zaznaczyła premier. Według szefowej fińskiego rządu, "decyzja wzmacnia północną część Europy i stwarza nowe możliwości także dla współpracy nordyckiej". - Wzmacnia też Unię Europejską, której głos może stać się silniejszy w NATO - podkreśliła.

O członkostwie w NATO myślą również władze Szwecji. Oficjalne stanowisko w tej sprawie jest oczekiwane na początku tygodnia. Prezydent Finlandii Sauli Niinisto w tym czasie złoży wizytę w Sztokholmie i spotka się królem Karolem XVI Gustawem. - Sprawa Szwecji dotyczy też nas - przyznał prezydent Niinisto

W obu krajach od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę, nastąpił zwrot w podejściu do NATO, a przystąpienie do Sojusz popiera - według aktualnych sondaży - większość obywateli, nawet 60-70 proc. (wcześniej jedynie co czwarty lub co trzeci).

Rozmowa z Putinem

Fiński prezydent Sauli Niinisto rozmawiał telefonicznie w sobotę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i poinformował go, że "w najbliższych dniach Finlandia zdecyduje się złożyć wniosek o członkostwo w NATO". "Rozmowa była bezpośrednia i klarowna. Bez napięć" - poinformowała kancelaria Niinisto w komunikacie.

Niinisto przekazał, że Finlandia deklaruje chęć ubiegania się o członkostwo w NATO "z uwagi na ogłoszone pod koniec ubiegłego roku warunki Rosji związane z nierozszerzaniem NATO" - czytamy w oświadczeniu. Ponadto "atak Rosji na Ukrainę w lutym doprowadził do zmiany środowiska bezpieczeństwa" - podkreślono.

Tureckie wątpliwości

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan powiedział, że nie ma możliwości, aby jego kraj pozytywnie ocenił plany Szwecji i Finlandii dołączenia NATO.

Dodał, że kraje te są domem zbyt wielu organizacji terrorystycznych. Utrudni to proces rozszerzenia NATO.

W niedzielę szefowa MSZ Szwecji Ann Linde poinformowała, że władze tego kraju nie osiągnęły porozumienia z Turcją w sprawie ewentualnego członkostwa Szwecji w NATO. Rozmowy mają być jednak kontynuowane na szczeblu dyplomatycznym.