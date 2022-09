Powszechnie uważa się, że kłótnia Harry’ego i Williama rozpoczęła się, gdy w życiu młodszego brata pojawiła się Meghan Markle. To wtedy media zalały plotki o sporze książąt. Czy jednak na pewno bracia wcześniej żyli w zgodzie? Czy jest szansa na to, że Harry i William się pogodzą? Poznaj historię sporu między Harrym i Williamem.

Geneza konfliktu Harry'ego i Williama - jak wyglądało ich dzieciństwo

Wielu sądzi, że przyczyną sporu było to, że Meghan i Kate nie mogły znaleźć wspólnego języka. W rzeczywistości, to między Harrym a Williamem doszło do spięć. Robert Lacey w swojej książce "Bitwa Braci" zdradził, że spór książąt rozpoczął się już w ich dzieciństwie. Mógł wynikać z różnicy w charakterach braci, z trudnej relacji ich rodziców oraz z tego, z jaką presją muszą mierzyć się członkowie rodziny królewskiej.

Osoby z jej środowiska twierdzą, że gdy Harry i William byli dziećmi, łączyła ich niesamowita więź. Diana chciała wychować ich w szczerości i zależało jej na tym, aby bracia potrafili ze sobą rozmawiać. Następnie razem przeszli przez traumę związaną ze śmiercią matki. Byli dla siebie jedynymi osobami, które były w stanie zrozumieć swój ból.

Sytuacja między chłopcami była jednak dość napięta już od ich dzieciństwa, kiedy chłopcy zaczęli orientować się, że są przeznaczeni do zupełnie innej przyszłości - podobnie jak dawniej królowa Elżbieta i jej siostra Małgorzata. William wiedział, że jest przyszłym królem - miał określony cel, natomiast Harry pozostawał w cieniu brata.

Książę Harry od dziecka żył w świadomości, że nigdy nie zostanie królem. Bez wątpienia zdjęło to z niego jarzmo odpowiedzialności. Harry nie musiał martwić się o to, że powinien być wiecznie doskonały. Jednak przyjęcie drugorzędnej pozycji w rodzinie królewskiej było dla niego również krzywdzące. Z kolei książę William od zawsze wiedział, że jest następcą tronu. Swoje życie podporządkował temu, by być godnym kandydatem na króla.

Autor książki "Bitwa braci" stwierdził, że cały spór opiera się na konflikcie między "obowiązkiem" (w który wierzy William), a "miłością" (rzekomo najwyższą wartością w życiu Harry’ego).

Według Roberta Lacey'a ten konflikt wartości dotknął rodzinę królewską już wcześniej, zanim Harry i William się urodzili. Chodzi o szokującą abdykację Edwarda VIII, monarchy Wielkiej Brytanii, który w 1936 roku opuścił tron, by być ze swoją miłością, Wallis Simpson, rozwódką pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych. Autor przywołał także śmierć Diany i zwrócił uwagę na to, że jeżeli bracia nie pogodzą się, cała sytuacja może skończyć się tragicznie.

Skoro bracia od najmłodszych lat byli traktowani kompletnie inaczej, ich relacja nie miała prawa być zdrowa. To, że jeden z nich miał zostać królem a drugi nie miał na to szans, sprawiło, że między Harrym a Williamem pojawiły się różnice - mieli inne cele, inną naturę, inne priorytety.

William i Harry. Obraz braci wykreowany przez media

Plotki o rodzinie królewskiej źle wpływają na jej członków. Przyczyną kłótni Harry’ego i Williama mogła być niesprawiedliwa kreacja wizerunku książąt przez media. Książę Harry od dawna był przedstawiany jako lubiący alkohol i huczne imprezy awanturnik. Jego brat, William, został przedstawiony zupełnie odwrotnie. Obraz brytyjskiego następcy tronu jest wyidealizowany. Każdy zna go jako spokojnego, dystyngowanego księcia i mało kto podejrzewa go o wybuchowość czy zamiłowanie do imprez.

Media nie chciały krytykować przyszłego króla, ponieważ pozbawiłoby go to wiarygodności. Rywalizacja braci mogła wynikać z tych zupełnie przeciwstawnych obrazów ich życia, które figurowały w mediach. Książę Harry od lat znajduje się w cieniu księcia Williama i przez wielu jest uważany za gorszego i mniej godnego bycia członkiem rodziny królewskiej. Harry przez długi czas pokornie tkwił w tej roli, jednak poznanie miłości życia sprawiło, że postanowił zawalczyć o swoje szczęście.

Miłość do Meghan i prawdziwa przyczyna konfliktu braci

Relacja między braćmi rzeczywiście pogorszyła się, gdy książę Harry zakochał się w Meghan. William podobno nie wspierał Harry’ego, który spotkał swoją miłość. Starszy brat uważał, że Harry powinien lepiej poznać Meghan zanim ich związek stanie się poważny. Kandydat do tronu poprosił nawet Charlesa Spencera (brata księżnej Diany), aby zainterweniował i ostrzegł Harry’ego, że jego związek rozwija się zbyt szybko.

Nie jest trudno zgadnąć, że Harry'emu nie podobały się uwagi brata. Młodszy książę zarzucił Williamowi, że próbuje zniszczyć jego związek, oraz że nie stara się wystarczająco, aby jego wybranka poczuła się częścią rodziny.

Źródła mówią, że relacja między braćmi była tak zła, że przed zaręczynami młodszego z książąt, bracia nawet nie rozmawiali ze sobą. Sytuacje próbował załagodzić książę Karol - nakazał braciom pojawić się na rodzinnych obchodach świąt. Jednak nie naprawiło to relacji braci. Po tym, gdy książę Harry i Meghan oficjalnie oddalili się od rodziny królewskiej, kłótnia braci była tak intensywna, że William odmówił pojawienia się na wspólnym spotkaniu zorganizowanym przez królową.

Historia sporu Harry'ego i Williama

Konflikt braci z najsłynniejszej rodziny na świecie przypomina prawdziwą sinusoidę. Ich relacja momentami wydaje się nie do odbudowania, jednak później pojawia się mała nadzieja na zgodę. Oto niektóre z najtrudniejszych momentów w ich sporze:

Harry czeka na narodziny swojego pierwszego dziecka, a William cieszy się razem z nim i przyznaje, że jest bardzo podekscytowany, że jego młodszy brat zostanie ojcem. Nastąpiła wtedy chwilowa poprawa relacji między braćmi.

czeka na narodziny swojego pierwszego dziecka, a cieszy się razem z nim i przyznaje, że jest bardzo podekscytowany, że jego młodszy brat zostanie ojcem. Nastąpiła wtedy chwilowa poprawa relacji między braćmi. Odejście Meghan i Harry’ego z fundacji, którą prowadzili wspólnie z Williamem i Kate - ponowne plotki o wznowieniu sporu.

z fundacji, którą prowadzili wspólnie z - ponowne plotki o wznowieniu sporu. Wypowiedź Harry’ego , w której przyznał, że konflikt w rodzinie królewskiej istnieje. Powiedział, że nie spotyka się z bratem tak często jak kiedyś, jednak szczerze go kocha, pomimo gorszych momentów. Harry zdradził także, że duża część konfliktu nie ma żadnego związku z rzeczywistością i została jedynie wykreowana przez media.

, w której przyznał, że konflikt w rodzinie królewskiej istnieje. Powiedział, że nie spotyka się z bratem tak często jak kiedyś, jednak szczerze go kocha, pomimo gorszych momentów. zdradził także, że duża część konfliktu nie ma żadnego związku z rzeczywistością i została jedynie wykreowana przez media. Wycofanie się Harry’ego i Meghan z życia rodziny królewskiej - pogorszenie relacji między braćmi.

z życia rodziny królewskiej - pogorszenie relacji między braćmi. Lepsza sytuacja między książętami - wspólne plany na sprawną walkę z pandemią.

William zarzuca Harry'emu , że odcina się od swoich brytyjskich korzeni. Ponowne pogorszenie konfliktu.

zarzuca , że odcina się od swoich brytyjskich korzeni. Ponowne pogorszenie konfliktu. Wywiad Harry’ego i Meghan z Oprah. Harry podkreślił, że kocha Williama , jednak przyznał także, że w tej chwili oddalili się od siebie i "są na innych ścieżkach". W wywiadzie Meghan oskarżyła rodzinę królewską o rasistowskie zachowania.

z Oprah. podkreślił, że kocha , jednak przyznał także, że w tej chwili oddalili się od siebie i "są na innych ścieżkach". W wywiadzie oskarżyła rodzinę królewską o rasistowskie zachowania. Pogrzeb księcia Filipa - napięta atmosfera między braćmi.

- napięta atmosfera między braćmi. Odsłonięcie pomnika Diany. Tego dnia Harry i William wspólnie wspominali matkę i wielu miało nadzieję, że sytuacja między nimi wreszcie się uspokoi.

Pomimo lepszych momentów, relacja Harry’ego i Williama wciąż jest bardzo skomplikowana. Mówi się, że Harry myślał nawet nad zatrudnieniem mediatora, który pomógłby rozwiązać im konflikt.

Niedługo zostanie wydany życiorys Harry’ego, z czego starszy brat zdecydowanie nie jest zadowolony. William przyznał, że stracił zaufanie do brata oraz, że boi się, jakie informacje zostaną zawarte w książce. Książę przyznał jednak, że kocha Harry’ego i nie spisał relacji z nim na straty.

Czy Harry i William kiedyś się pogodzą?

Wielu fanów rodziny królewskiej wciąż nie rozumie, dlaczego Harry i William się kłócą. Według znajomych braci, tak naprawdę nie było jednego źródła kłótni. Zdaje się jednak, że pośrednią przyczyną konfliktu była presja, którą media nakładają na rodzinę królewską. W tle sporu rysują się też zasady, według których żyją członkowie rodziny królewskiej oraz odwieczny konflikt między sercem a rozsądkiem.

Kłótnia Harry’ego i Williama to smutna historia o tym, jak walka o władzę, gra mediów, oraz zatajanie prawdy w środowiskach arystokratycznych zniszczyło relacje dwóch braci. Harry i William praktycznie nie mieli szans na życie w zgodzie, skoro jeszcze przed ich urodzeniem zostały przypisane im role, w których muszą tkwić całe życie.

Warto jednak pamiętać: Harry wciąż powtarza, że konflikt między nim a jego bratem nie jest tak intensywny, jak przedstawiają go media. Niewykluczone także, że śmierć Elżbiety II spowoduje, że bracia zjednoczą się w żałobie i postanowią zapomnieć o różnicach, które ich dzielą.

Agata Tomaszewska

