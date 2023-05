52-latka mieszkała w Londynie od ponad 25 lat. W marcu zeszłego roku doznała poważnego urazu mózgu w wyniku uderzenia głową o chodnik po upadku z roweru - pisze "The Guardian". Jej obrażenia są tak poważne, że ostatni rok spędziła przenoszona z jednego oddziału intensywnej terapii jednego szpitala do drugiego.

Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w londyńskim szpitalu, ale jej mąż chce zabrać ją do domu do Szwecji. Kobieta jednak mieszkała poza krajem przez tak długi czas, że wypadła z oficjalnego rejestru ludności Szwecji i nie może być uznana za kwalifikującą się do pomocy w systemie opieki zdrowotnej - podaje dziennik.

Jej mężowi powiedziano, że może w jej imieniu przedstawić dokumenty w celu ponownego wpisania kobiety na listę mieszkańców Szwecji, ale tylko wtedy, gdy żona fizycznie przebywa w kraju. Kobieta nie może obecnie chodzić ani mówić.

Pacjentki nie można przenieść do szwedzkiego systemu opieki zdrowotnej, ponieważ tamtejsze szpitale nie mogą przyjąć pacjenta, który nie znajduje się w rejestrze ludności. Mąż pacjentki opisał sytuację jako "haniebną".

Szwedka uwięziona pomiędzy dwoma systemami

- Wypadek był straszną tragedią, która jest druzgocąca dla kobiety i jej rodziny. Jest ona obecnie uwięziona pomiędzy dwoma całkowicie niekompatybilnymi i nieelastycznymi systemami - stwierdziła lokalna posłanka Helen Hayes z Partii Pracy, cytowania przez "Guardiana".



Polityk napisała do ministra spraw europejskich, Leo Docherty'ego, wzywając go do zorganizowania spotkania między urzędnikami Wielkiej Brytanii i Szwecji "z nadzieją, że oba kraje będą mogły współpracować poza istniejącymi protokołami".

Biuro Spraw Zagranicznych, Wspólnych i Rozwoju (FCDO) powiedziało, że pomoże w kosztownej ewakuacji medycznej.



- Jestem tym bardzo przygnębiony. Czuję, że to haniebne. Żona jest Szwedką i pod wieloma względami naprawdę kocha swój kraj i uwielbia tam wracać i spędzać tam lato. Planowaliśmy przejść tam na emeryturę w przyszłym roku, a fakt, że tak bardzo ją zawiedli, jest dość okropny - powiedział mąż pacjentki.

Mężczyzna poświęcił swoje życie opiece nad żoną, pisząc nawet do 349 posłów w szwedzkim Riksdagu. Otrzymał odpowiedź tylko od jednego, który wyraził współczucie, ale powiedział, że nie jest w stanie rozwiązać tej sytuacji - podaje "Guardian".



Napisał również do Komisji Europejskiej i biura Wysokiej Komisji Praw Człowieka ONZ, argumentując, że jego żona jest dyskryminowana jako osoba niepełnosprawna.