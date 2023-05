90-latka skoczyła ze spadochronem. Rok wcześniej usłyszała diagnozę

Dzięki swojej nietypowej (i dość śmiałej) akcji seniorka uzbierała już ponad pięć tysięcy funtów (ponad 26 tys. zł) dla organizacji charytatywnej Crisis, która zapewnia pomoc i wsparcie osobom bezdomnym - informuje BBC.

Shirley Robinson w rozmowie z brytyjską stacją powiedziała, że "to po prostu cudowne, jak hojni byli ludzie". - Moje dzieci zaoferowały mi atrakcję na urodziny, więc zadowoliłam się skokiem spadochronowym - tłumaczyła.

Chciała zrobić coś spektakularnego. Nie była w stanie pogodzić się z diagnozą

90-latka zwróciła uwagę, że do już do końca życia będzie zmagać się z chorobą nowotworową, jaką jest białaczka. Lekarze przekazali jej, że stan jej zdrowia będzie się pogarszał, a ona sama będzie się "wlokła" z rakiem do śmierci.

Postanowiła coś z tym zrobić. Wykorzystała więc swój wyczyn do zwiększenia świadomości opinii publicznej na temat problemu bezdomności. - Skoczyłam, by zebrać pieniądze, ponieważ wyobraźcie sobie kogoś starającego się zasnąć podczas zimnych nocy, a ja nie sądzę, że jakiekolwiek dziecko powinno kłaść się bez dachu nad głową - powiedziała.