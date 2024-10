Koszmarne ulewy we Francji. Po trwających od kilku dni deszczach na południowym wschodzie kraju doszło do wielu podtopień. W niektórych miejscach w dwie doby spadło około 700 mm wody - więcej niż w Paryżu przez cały rok. Minister środowiska powiedziała, że "mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową w swojej skali". Wiele domów straciło dostęp do prądu.