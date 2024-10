Zadziwiający widok na pustyni. "Niezwykle rzadkie"

Takich ulew nad Saharą nie było od dziesięcioleci. W ciągu dwóch dni spadło tam tyle deszczu, ile zwykle notuje się przez rok. Intensywne opady doprowadziły do powodzi. Choć widok wody pośród palm i wydm zapiera dech w piersiach, to gwałtowny żywioł okazał się tragiczny w skutkach. Do tej pory zginęło 20 osób, a setki rolników straciło swoje uprawy.