Obecnie Kirk jest pozatropikalnym cyklonem. Nie spowoduje takich zniszczeń, jakie może przynieść na Florydę huragan Milton, jednak również jest groźny. Choć osłabł i po przebyciu Atlantyku nie jest już huraganem, to cały czas niesie bardzo silny wiatr i ulewne deszcze, powodujące podtopienia.

Ponad tysiąc interwencji w Portugalii

Do zachodniej Europy Kirk dotarł w środę, choć na zachodnim skraju kontynentu straty odnotowywano już dzień wcześniej. Jak podaje portugalska służba cywilna ANEPC od godz. 18:00 we wtorek do 9:00 w środę odnotowano w tym kraju łącznie 1329 wydarzeń związanych z silnym wiatrem.