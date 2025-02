W Stambule śnieg pada od wtorkowego poranka, przez co zarówno na europejskiej, jak i azjatyckiej stronie miasta doprowadził do licznych problemów. Na drogach utworzyła się śliska warstwa lodu i śniegu , po której samochody nie były w stanie się poruszać.

Śnieg zepsuł ruch w wielkim mieście

Doszło do wielu wypadków. Do kierowców skierowano apel, by w miarę możliwości nie wyruszali na jezdnie.