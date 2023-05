Snajperzy, muzealny czołg, "zła pogoda". Rosjanie świętują w Moskwie

We wtorek, 9 maja w Dzień Zwycięstwa o godzinie 9:00 (czasu polskiego) rozpoczęła się uroczysta parada wojskowa na placu Czerwonym w Moskwie. W trakcie najważniejszego święta państwowego w Rosji obywatele mieli okazję wysłuchać przemówienia Władimira Putina.

Bezpieczeństwo Putina na pierwszym planie

Jak relacjonowały rosyjskie media, gdy Władimir Putin przemierzał plac, by porozmawiać z rosyjskimi oficerami i weteranami znajdował w bliskim otoczeniu co najmniej czterech ochroniarzy. Nie była to jedyna forma bezpieczeństwa, na którą zdecydował się rosyjski dyktator.

W trakcie obchodów na dachu przynajmniej jednego z budynków zobaczyć było można snajperów, którzy "dbali" o Putina.

Reklama