Powódź w Hiszpanii. Rząd wprowadził żałobę

Gwałtowne burze, powodzie i podtopienia we wschodniej Hiszpanii to skutek DANA. Zjawisko zachodzi wtedy, gdy zimne masy powietrza natrafią na ciepłe i wilgotne z Morza Śródziemnego. Prowadzi to do zderzenia, a następnie wystąpienia ekstremalnych sytuacji meteorologicznych.